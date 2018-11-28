ВДВ завершили эксперимент по созданию соединений нового типа

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Воздушно-десантные войска завершили эксперимент по созданию соединений "нового типа", заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Эксперимент проходил с июня по ноябрь.

По словам министра, за счет усиления вертолетной составляющей повышаются боевые возможности соединений и не допускается отставание от потенциального противника по маневренности и оперативности.

"В современных условиях армиями ведущих иностранных государств большое внимание уделяется развитию своих мобильных компонентов, способных оперативно перемещаться на большие расстояния и самостоятельно вести боевые действия", — добавил он.

Поэтому Вооруженным силам надо реагировать на возрастающую угрозу безопасности государства, заключил Шойгу.