В Индии прошла церемония закрытия учения "Индра-2018"

ПОЛИГОН БАБИНА (Индия), 28 ноя — РИА Новости. Торжественная церемония закрытия двустороннего российско-индийского учения "Индра-2018" прошла на полигоне "Бабина" в штате Уттар Прадеш на северо-западе Индии, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"На плацу индийского полигона на общем построении участников международного учения командующие учением "Индра-2018" с российской и индийской стороны генерал-майор Олег Цеков и генерал-майор П.С.Минхас поздравили личный состав российского мотострелкового батальона общевойсковой армии Восточного военного округа и механизированной пехотной батальонной группы 31-й бронетанковой дивизии ВС Индии с успешным завершением учения", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, командующие наградили наиболее отличившихся военнослужащих. После того, как прозвучали национальные гимны двух стран и был спущен флаг учения, пешие и механизированные колонны прошли торжественным маршем перед трибуной, а в небе вертолеты ВВС Индии пронесли российский и индийский государственные флаги.

"Мы удовлетворены результатами учения с российскими войсками, которые имеют колоссальный опыт в проведении подобного рода операций", — приводятся слова руководителя учения с индийской стороны генерал-майора Минхаса.

Согласно сообщению, уже в ближайшее время российские военнослужащие вылетят с индийской военно-воздушной базы "Гвалиор" обратно в Приморье.

"Организованное на высоком уровне взаимодействие способно дать отпор любым силам террористов, как бы хорошо они ни были подготовлены", — заключил Цеков.

Учение "Индра-2018" проходило в период с 18 по 28 ноября в индийском штате Уттар Прадеш, в нем было задействовано 500 военнослужащих России и Индии и порядка 30 единиц боевой техники. На период проведения "Индры" принимающая сторона предоставила российским военнослужащим танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-2.