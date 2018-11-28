ЗРК С-400 отработали уничтожение ракет-мишеней в Астраханской области

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Зенитчики соединения ПВО Южного военного округа (ЮВО) отработали поражение высокоманевренных ракет-мишеней на межвидовом полигоне Капустин Яр в Астраханской области, задействовав зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф", сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"С-400 "Триумф" ЮВО успешно поразили скоростные высокоманевренные цели под Астраханью. Боевые расчеты С-400 успешно уничтожили восемь низколетящих скоростных высокоманевренных целей ракет-мишеней "Кабан", "Бекас" и "Армавир", — говорится в сообщении.

Новейшая зенитный ракетный комплекс большой дальности С-400 "Триумф" предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Уточняется, что дальность действия С-400 достигает 400 километров, ЗРК способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.