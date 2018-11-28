Инженеры ЮВО обезвредили в Крыму 24 тысячи боеприпасов времен ВОВ за год

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Войска Южного военного округа (ЮВО) обезвредили в Крыму около 24 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной Войны за 2018 год, сообщил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

"Только на территории Крыма было обезврежено около 24 тысяч взрывоопасных предметов, пролежавших в земле более 70 лет", — сказал Дворников в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Всего же за 2018 год было обезврежено 36,5 тысячи объектов, причем почти шесть тысяч – на территории Чечни и Ингушетии. "Военнослужащими инженерных войск … "возвращено к жизни" без малого две тысячи гектаров земель различного назначения", — отметил Дворников.