Войска ЮВО провели в этом году вдвое больше учений, чем в прошлом

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Войска Южного военного округа (ЮВО) провели в 2018 году более трех тысяч учений, то есть вдвое больше, чем в прошлом году, сообщил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

"В 2018 году в войсках округа проведено более трех тысяч учений различного уровня, что вдвое превысило аналогичный показатель прошлого года", — сказал Дворников в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Также, по его словам, в три раза возросла интенсивность применения авиации для огневой поддержки сухопутных и морских группировок — всего было задействовано около шести тысяч самолетов и вертолетов.

"В составе корабельных групп, авиации и средств ПВО в этом году было проведено около 1,5 тысячи тренировок по борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Командованиями флотскими объединениями ЮВО были разработаны и апробированы различные схемы морских противоракетных рубежей – "Стена", "Фильтр", "Замок", — добавил Дворников.

Он также отметил, что доля новейших образцов вооружения в ЮВО доведена до 65% (до 2020 года их доля в целом в ВС РФ должна составить 70%).