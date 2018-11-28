Истребители ЮВО отработали в Армении перехват нарушителя границы

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Летчики истребителей Южного военного округа (ЮВО) в Армении отработали перехват нарушителя воздушного пространства государственной границы, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Летчики российской авиационной военной базы Эребуни ЮВО, дислоцированной в Армении, в рамках проверки готовности дежурной смены, отработали перехват нарушителя воздушного пространства государственной границы", — говорится в сообщении.

По данным округа, экипажи дежурной смены оперативно-тактической авиации на истребителях МиГ-29 были подняты в воздух для перехвата.

"Летчики выполнили развороты на форсаже и боевые виражи, а также элементы высшего пилотажа: "бочка", "горка", "клин", "петля Нестерова", — отмечается в сообщении.