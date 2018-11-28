Таран на сверхзвуке. Как сбивали иранский самолет-разведчик в небе над СССР

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Неопознанный "Фантом" в советском воздушном пространстве — и удар на скорости 1,4 Маха: ровно 45 лет назад капитан Геннадий Елисеев совершил первый в истории авиации таран на сверхзвуковом самолете и ценой жизни уничтожил иранский самолет-разведчик. РИА Новости рассказывает об этом подвиге.
Чужие крылья
Инцидент произошел 28 ноября 1973-го в небе над советско-иранской границей в районе Муганской долины. Этот регион считался довольно беспокойным для ПВО СССР и выгодным для ведения разведки на территории Советского Союза. Особенности пограничного контура позволяли самолетам-разведчикам противника выполнять свои задачи и, как правило, безнаказанно уходить обратно в Иран.
Отметим, что отношения Ирана и США в начале 1970-х сильно отличались от тех, что сложились между ними сегодня. Вашингтон и Тегеран сблизились после государственного переворота в 1953-м, когда к власти в Иране пришло проамериканское правительство. Иран был опорой США на Ближнем Востоке и надежным поставщиком нефти. В свою очередь, Тегеран получал из-за океана экономическую и военную поддержку. США щедро снабжали партнеров вооружением, техникой и, конечно, военными специалистами.
Кроме того, Иран, граничащий с СССР, был очень полезен США с точки зрения шпионажа против Советского Союза — страны совместно реализовывали масштабный проект "Темный ген" (Project Dark Gen), разработанный ЦРУ. В рамках программы планировалось выявить слабые места советской ПВО и изучить ее возможности при потенциальном вторжении.
Американские спецслужбы умело пользовались пробелами в радиолокационном перекрытии протяженной советско-иранской границы, что позволяло регулярно и незаметно пересекать ее на самолетах для сбора информации. Иранский "Фантом" как раз и выполнял одно из заданий "Темного гена". Экипаж состоял из двух пилотов — управлял самолетом иранский военный летчик Мохаммад Шокуния, а у него за спиной сидел полковник ВВС США Джон Сондерс. В случае провала операции была разработана легенда: якобы американский инструктор обучает иранского курсанта летать на новом типе самолета, а в воздушное пространство СССР они попали случайно, сбившись с курса из-за неопытности пилота.
Сбить любой ценой
Советский "МиГ" настиг шпиона уже на выходе из воздушного пространства СССР. Скорость "Фантома" на тот момент составляла порядка 1,4 Маха. Капитан Елисеев принял решение открыть огонь на поражение, потому что это был боевой самолет, а не транспортный борт, который по инструкции необходимо было принудить к посадке. В сторону "Фантома" устремились две ракеты "воздух — воздух". Однако нарушителю удалось увернуться, выпустив весь запас тепловых ловушек: ракеты прошли мимо цели в нескольких десятках метров. До сих пор достоверно неизвестно, почему Елисеев не воспользовался авиационной пушкой: одна из версий — ее заклинило после первой же очереди.
В результате столкновения советский самолет разрушился в воздухе, Елисеев катапультироваться не успел. Через несколько дней ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Экипаж RF-4C выжил и сумел покинуть поврежденную машину в воздухе. На земле их уже ждали пограничники. Сбитые летчики вернулись в Иран всего через пару недель после происшествия. Их обменяли на данные советского спутника, ранее упавшего на территории Ирана. Мохаммад Шокуния продолжил службу в ВВС Ирана. Он погиб в 1982-м, во время ирано-иракской войны, когда его "Фантом" сбил уже иракский "МиГ".
Последний таран
Воздушный таран впервые применил русский авиатор Петр Нестеров в 1914-м. А в годы Великой Отечественной советские летчики использовали этот прием воздушного боя более шестисот раз. Таран на реактивном самолете выполнить намного сложнее из-за более высоких скоростей и отсутствия винта, соответственно, вероятность разрушения своей машины гораздо выше.