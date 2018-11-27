Конкурс "Морской десант" пройдет в 2019 году в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 27 ноя — РИА Новости. Международный конкурс "Морской десант" в рамках Армейских международных игр пройдет в 2019 году на полигонах Балтийского флота в Калининградской области, сообщила пресс-служба Западного военного округа по Балтфлоту.

"В 2019 году на базе Балтийского флота пройдет международный конкурс "Морской десант-2019" в рамках Армейских международных игр. Этапы международного конкурса пройдут в Калининградской области летом на полигоне "Хмелевка", где с 2016 года функционирует трасса соревнований, имеется материально-учебная база, мишени, а также места размещения, ремонта и стоянки военной техники", — говорится в сообщении.

Как отметили на Балтфлоте, это будет второй по счету международный конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты, который примет Балтийский флот. В первый раз морские пехотинцы разных стран боролись за звание лучших на территории Калининградской области в 2016 году.

В 2018 году международный конкурс морпехов "Морской десант-2018" проходил с 30 июля по 11 августа на полигоне морской пехоты "Адмиральская гора" в китайском городе Цюаньчжоу.