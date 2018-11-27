"Рособоронэкспорт" в Карачи представит технику для борьбы с терроризмом

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российский государственный спецэкспортер военной техники "Рособоронэкспорт" примет участие в пакистанском оружейном салоне IDEAS-2018, в ходе которого представит современную отечественную технику для борьбы с терроризмом, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе компании.
"Рособоронэкспорт" представляет широкую номенклатуру средств обеспечения безопасности, противодействия терроризму и организованной преступности. Страны региона, к сожалению, очень хорошо знакомы с проблемой терроризма. Эта беда не обошла стороной и Россию, и сегодня российские предприятия разрабатывают и серийно производят уникальные средства и решения по обнаружению и нейтрализации как небольших групп экстремистов, так и по борьбе с многочисленными высокоорганизованными террористическими группировками", — говорится в сообщении.
"Государства региона стремятся не только ликвидировать последствия террористических актов, но и получать возможность их эффективного предотвращения. Для этих целей "Рособоронэкспорт" представляет на выставке ряд средств, позволяющих своевременно выявлять и локализовать террористические угрозы, в частности комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10Е" и "Тахион", радиоэлектронные средства и комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами "Репеллент", — отметили в РОЭ.