Пограничники в Керченском проливе действовали по плану прикрытия границы

Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи

Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские пограничники в Керченском проливе действовали в соответствии с планом на случай необходимости прикрытия государственной границы, это нельзя назвать атакой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

"Я не стал бы называть это атакой, я бы назвал этой действия необходимые по пресечению государственной границы Российской Федерации. На этот счет существуют определенные сценарии у пограничников, которыми они и руководствуются в подобных ситуациях", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>