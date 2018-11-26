Ракета 9м729 не испытывалась на дальность, запрещенную ДРСМД, заявили в МИД

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Россия уведомила США, что ракета 9м729, которая вызывала беспокойство, не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, запрещенную договором о РСМД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы посчитали возможным проявить в духе доброй воли допустимую транспарентность в части, непосредственно касающейся ракеты 9м729, хотя она, я еще раз это подчеркиваю, и не попадает в сферу охвата договора ввиду ее дальности. При этом мы во многом вышли за рамки того, что требуется от нас по ДРСМД. Мы, в частности, сообщили американской стороне, что указанные ею ранее рамочные сроки испытательной деятельности в отношении ракеты 9м729 не верны. Мы обозначили реальные временные рамки, мы дали разъяснения относительно ошибочных представлений Вашингтона о видах пусковых установок, с которых осуществлялись испытания", — заявил он на брифинге.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.