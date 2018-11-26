Военные России и Индии на учениях вместе практикуют "огненное дыхание"

ПОЛИГОН БАБИНА (Индия), 26 ноя — РИА Новости. Военные России и Индии на учениях "Индра-2018" совместно проводят утреннюю зарядку, активно используя элементы йоги, сообщила пресс-служба российского Восточного военного округа.
Добавляется, что на стадионе полевого лагеря "Бабина", где проходят учения, военные двух стран тренируются, используя начальные базовые комплексы йоги. После разминки обычно выполняются несколько пранаям, что в переводе с санскрита означает "огненное дыхание". "Специалисты утверждают, что эти дыхательные упражнения-комплексы стабилизируют давление, повышают выносливость и улучшают концентрацию", — сообщает военный округ.
Кроме того, в ходе утренних занятий военные выполняют утренние пробежки и тренируют силу и ловкость.