Военные России и Индии на учениях вместе практикуют "огненное дыхание"

ПОЛИГОН БАБИНА (Индия), 26 ноя — РИА Новости. Военные России и Индии на учениях "Индра-2018" совместно проводят утреннюю зарядку, активно используя элементы йоги, сообщила пресс-служба российского Восточного военного округа.

"В рамках международного российско-индийского учения "Индра-2018" инструкторы по физической подготовке вооруженных сил Индии проводят с военнослужащими усиленного мотострелкового батальона общевойскового объединения ВВО зарядку, в ходе которой активно используются элементы древней индийской гимнастики – йоги, направленной на развитие способностей управления психическими и физиологическими функциями своего организма", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на стадионе полевого лагеря "Бабина", где проходят учения, военные двух стран тренируются, используя начальные базовые комплексы йоги. После разминки обычно выполняются несколько пранаям, что в переводе с санскрита означает "огненное дыхание". "Специалисты утверждают, что эти дыхательные упражнения-комплексы стабилизируют давление, повышают выносливость и улучшают концентрацию", — сообщает военный округ.

Кроме того, в ходе утренних занятий военные выполняют утренние пробежки и тренируют силу и ловкость.