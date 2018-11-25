Журналисты BI объяснили, почему во всем мире "бьются" за российский С-400

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Журналисты Business Insider выразили мнение, что огромная популярность российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в мире объясняется их значительным техническим превосходством над американскими системами ПВО.

Так, за последние годы Россия подписала несколько контрактов на поставку ЗРК С-400. Заинтересованность в покупке российских ракетных систем выразили Алжир, Белоруссия и Китай.

Кроме того, авторы напомнили о поставках С-400 в Индию, Саудовскую Аравию и Турцию, запланированных на ближайшие годы.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также проявил интерес к покупке ЗРК С-500, которые находятся на стадии разработки.

Россия поступила правильно, инвестируя средства в разработку С-400, считают журналисты.

С-400 — новейшая зенитная ракетная система большой дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Она также может применяться против наземных объектов.