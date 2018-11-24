Источник сообщил, когда пройдут очередные этапы учений в Кремле

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Очередные этапы учений в Кремле пройдут в конце ноября и декабре, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Вертолеты в небе над Кремлем. Съемка очевидцев

В четверг пользователи социальных сетей публиковали фотографии и видеокадры, на которых видно, как вертолеты вылетают с территории Кремля, один из них несет сетку с грузом, похожим на фигуры людей. В ФСО России сообщили, что это был первый этап плановых учений, которые прошли успешно и в штатном режиме.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что подобные учения — обычная практика и ничего экстраординарного в этом нет.

"Учения также пройдут до конца ноября и в начале декабря. Это соответствует ранее намеченным планам проведения учений", — сказал собеседник агентства.