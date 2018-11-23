Минобороны закупит музыкальные инструменты почти на 68 миллионов рублей

Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве. Архивное фото

Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министерство обороны России планирует потратить на поставку музыкальных инструментов и принадлежностей в 2019 году 67,6 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Всего содержится информация о трех закрытых аукционах, которые объявило Минобороны.

Так, оборонному ведомству требуются сузафоны, тромбоны, валторны, фанфары, барабаны, флейты, кларнеты, саксофоны, гобой, фагот, оркестровые бунчук, лиры и прочее.

Поставщиков планируется выбрать 17 декабря, поставить инструменты нужно до 1 июня 2019 года.

Министерство обороны России каждый год закупает музыкальные инструменты, так, в прошлом году контракт стоимостью 56,8 миллиона рублей выиграло ООО "Маэстро", свидетельствует сайт госзакупок.