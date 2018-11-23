Российские военные медики получили полевые реанимации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Российские военные медики получили возможность помогать раненым в полевых условиях и при транспортировке в тех же условиях, которые существуют в современных стационарах, на очереди создание роботов для эвакуации раненых с поля боя, рассказал в интервью РИА Новости главный анестезиолог-реаниматолог Минобороны РФ Алексей Щеголев.

Алексей Щеголев возглавляет кафедру анестезиологии и реаниматологии Военно-медицинской академии имени Кирова, 60-летнему юбилею которой посвящен III Конгресс военных анестезиологов-реаниматологов, который проходит 22-23 ноября в Петербурге. В конгрессе, помимо Минобороны и Минздрава, принимают участие представители Росгвардии, МЧС и МВД России.

По его словам, каждая мать, которая отправляет своего сына служить в армию, должна понимать, что в случае необходимости ему будет оказана самая современная медицинская помощь. Разработки военных анестезиологов и реаниматологов, отметил Щеголев, ложатся в основу передовых отечественных изделий медицинского назначения для анестезии и интенсивной терапии в критических состояниях.

"На сегодняшний момент мы можем даже в процессе эвакуации создать пациенту в критическом состоянии условия, аналогичные тем, которые он имеет в реанимациях больниц и госпиталей. Это и мониторинг функции сердечно-сосудистой системы, и заместительная терапия легких, и лабораторная диагностика. Фактически разницы между тем, что он попал в больницу, и там, не существует", — сказал Щеголев.

Собеседник агентства отметил, что в современной российской армии модернизирована вся цепочка этапов возвращения в строй раненого бойца. Внедрена специальная система обнаружения раненых, в том числе с использованием навигационного оборудования, созданы медицинские бригады, готовые начать оказывать специализированную помощь в полевых условиях, организована транспортировка в лечебные учреждения, где затем раненые проходят реабилитацию и в последующем возвращаются в строй.

"На сегодняшний момент времени у нас хватает разработок для повышения качества, но мы можем сказать, что вся эта линейка является уже фактически сформированной", — сказал Щеголев.

"(Разрабатываются также) изделия с элементами роботизации, в том числе для обнаружения раненых, их автоматизированного роботизированного вытаскивания с поля боя", — сказал Щеголев.