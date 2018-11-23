Российские военные медики получили полевые реанимации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Российские военные медики получили возможность помогать раненым в полевых условиях и при транспортировке в тех же условиях, которые существуют в современных стационарах, на очереди создание роботов для эвакуации раненых с поля боя, рассказал в интервью РИА Новости главный анестезиолог-реаниматолог Минобороны РФ Алексей Щеголев.
По его словам, каждая мать, которая отправляет своего сына служить в армию, должна понимать, что в случае необходимости ему будет оказана самая современная медицинская помощь. Разработки военных анестезиологов и реаниматологов, отметил Щеголев, ложатся в основу передовых отечественных изделий медицинского назначения для анестезии и интенсивной терапии в критических состояниях.
"На сегодняшний момент мы можем даже в процессе эвакуации создать пациенту в критическом состоянии условия, аналогичные тем, которые он имеет в реанимациях больниц и госпиталей. Это и мониторинг функции сердечно-сосудистой системы, и заместительная терапия легких, и лабораторная диагностика. Фактически разницы между тем, что он попал в больницу, и там, не существует", — сказал Щеголев.
"На сегодняшний момент времени у нас хватает разработок для повышения качества, но мы можем сказать, что вся эта линейка является уже фактически сформированной", — сказал Щеголев.
"(Разрабатываются также) изделия с элементами роботизации, в том числе для обнаружения раненых, их автоматизированного роботизированного вытаскивания с поля боя", — сказал Щеголев.