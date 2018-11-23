В Минобороны представили проект по защите воздушного пространства России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министерство обороны РФ подготовило проект постановления правительства о порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы России: в документе, в частности, определяется, как действовать в отношении угнанных российских самолетов.
"При угрозе нарушения или нарушении государственной границы российскими воздушными судами, подвергшимися угону, дежурные силы требуют от этих судов совершения посадки на указываемые им аэродромы и (или) принуждают их к посадке. При отказе этим судном-нарушителем выполнять подаваемые радиокоманды (визуальные сигналы) на совершение посадки и при наличии сведений об отсутствии на борту заложников, по нему применяется на поражение оружие и боевая техника дежурных сил", — говорится в документе.