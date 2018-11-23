ОСК надеется поставить фрегаты проекта 11356 в Индию в течение трех лет

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация рассчитывает поставить первые фрегаты проекта 11356 в Индию в течение 3 лет, заявил журналистам в пятницу президент ОСК Алексей Рахманов.

"Срок изготовления — 36 месяцев, надеюсь, мы в него уложимся", — сказал он, отвечая на вопрос, когда планируется поставить в Индию первые два фрегата проекта 11356.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия подписали пакет контрактов, включающих поставку и производство в Индии российских фрегатов проекта 11356. Параметры заключенных контрактов не уточнялись, однако, по неофициальным данным, сумма контракта на поставку двух уже готовых кораблей составляет порядка 950 миллионов долларов.

Межправительственное соглашение о производстве в интересах ВМС Индии серии фрегатов проекта 11356 было подписано по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Позднее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов уточнил, что два фрегата будут построены в России, а все последующие — на индийской верфи.

Изначально фрегаты предназначались для Черноморского флота РФ, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины.