Россия видит перспективы для развития ВТС с Уругваем

МОНТЕВИДЕО, 23 ноя – РИА Новости. Россия видит перспективы для развития военно-технического сотрудничества с Уругваем, заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с замглавы уругвайского МИД Ариелом Бергамино.

"У нас с вами, мы считаем, достаточно устойчивые постоянные контакты на всех уровнях — и по линии внешнеполитического ведомства, и парламентов, и по линии военного и военно-технического сотрудничества, которое мы осуществляем деликатно и поэтапно. Видим перспективы для дальнейшего развития двустороннего военно-технического сотрудничества", — сказал Фомин.

Он подчеркнул, что Россия благодарна Уругваю за его стабильную и очень взвешенную позицию по основным вопросам международной повестки.

"Мы с вами всегда единодушны либо очень близки по вопросам международной политики", — отметил Фомин.

В свою очередь Бергамино отметил динамично развивающееся двустороннее сотрудничество и заверил, что Уругвай готов к расширению взаимодействия с Россией во многих сферах.