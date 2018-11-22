Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы ГРУ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уже выразил соболезнования семье, близким и коллегам умершего главы ГРУ Игоря Коробова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Минобороны России ранее сообщило, что начальник ГРУ Игорь Коробов скончался в среду на 63-м году жизни.

"Естественно, у них был постоянный диалог как у главнокомандующего и руководителя одной из спецслужб, и, конечно же, Путин уже выразил соболезнования семье Коробова, его близким, а также всем его коллегам", — сказал Песков.

Он добавил, что за комментариями о причинах смерти Коробова следует обращаться в оборонное ведомство. "Это в министерство обороны. Там же указано, что болезнь", — сказал он.