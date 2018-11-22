МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Кремле не знают о проведении какой-то работы по корректировке перечня условий применения РФ ядерного оружия, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Совете Федерации в среду предложили Совбезу РФ подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", где определяются условия применения Россией ядерного оружия, а также "принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия".

"Совсем недавно президент перечислял те причины, которые могут стать основанием для применения ядерного оружия, что зафиксировано концептуально в Российской Федерации. Мне неизвестно о том, что сейчас идут какие-то обсуждения в плане дальнейшего совершенствования этой аргументации", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к этому предложению, действительно ли нужно уточнять эти параметры.