Разработчик рассказал о преимуществах вооружения Су-57

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Новейший истребитель Су-57 получил ракеты, дальность поражения которых вдвое больше, чем у боевых истребителей предыдущего, четвертого поколения, заявил в интервью телеканалу "Звезда" гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"Дальность ракетного вооружения российского истребителя превышает уже существующие разработки в два раза. Наверное, это не будет большой ошибкой, погрешностью", — сказал он, рассказывая о разработках для Су-57.

По словам гендиректора, увеличенная дальность поражения ракет позволит истребителю наносить удары вне зоны действия ПВО противника.

"Наше оружие, в первую очередь если это оружие "воздух — поверхность", противокорабельное, противолокационное, должно обладать малой заметностью, быть помехоустойчивым, высокоточным. И естественно, большое внимание уделяется дальности полета, которая позволяла бы его использовать вне зоны действия ПВО, как объектовой, так и зональной. Вот эти характеристики для нас основные, и мы попытались их воплотить в том оружии, которое сегодня уже испытывается в рамках Су-57", — сказал Обносов.

Су-57, ранее известный как ПАК ФА, — перспективный авиационный комплекс пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.

Истребитель впервые поднялся в воздух в 2010 году. Первая серийная партия из 12 машин должна поступить в ВКС в 2019 году.