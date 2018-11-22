Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью главы ГРУ Коробова

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу от лица руководства Вооруженных сил выразил соболезнования родным и близким генерал-полковника Игоря Коробова, скончавшегося в среду на 63-м году жизни после долгой болезни.

Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны России.

Коробов возглавил ГРУ в начале 2016 года, а службу в Вооруженных силах начал в 17-летнем возрасте. Окончив с отличием летное отделение Ставропольского высшего военного авиационного училища лётчиков и штурманов ПВО имени маршала авиации В. А. Судеца, служил в истребительном авиаполку.

После окончания в 1985 году Военной академии Советской Армии проходил службу в организационных структурах ГРУ. Следующим этапом карьеры стало окончание Военной академии Генштаба и перевод на руководящие должности в военной разведке. В январе 2016-го Коробов стал начальником ГРУ.

"Деятельность генерал-полковника Коробова в качестве руководителя российской военной разведки отмечена государственными наградами и высшей степенью отличия – званием Героя Российской Федерации", — отмечается в релизе Минобороны.

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