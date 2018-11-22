На Каспийской флотилии прошли антитеррористические учения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя — РИА Новости. Более 1 тысячи военнослужащих приняли участие в антитеррористических учениях, которые прошли на территории военных городков Каспийской флотилии в Махачкале и Каспийске, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В учебных мероприятиях было задействовано более 1 тысячи военнослужащих, около 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, а также более 30 единиц вооружения и военной техники Каспийской флотилии", — сказал он.

В пунктах базирования кораблей флотилии были отработаны действия дежурно-вахтенной службы корабельных соединений и экипажей кораблей при получении сигнала об угрозе проведения террористического акта с использованием подводных диверсионных групп.

Противодиверсионные катера, используя гидроакустические станции для наблюдения за подводной обстановкой, провели осмотр и поиск подводных диверсантов в акваториях пункта базирования. В целях уничтожения условных боевых пловцов было проведено учебное гранатометание на различных курсах движения.

После отработки задач катерами группы боевых пловцов спустились в воду и произвели осмотр подводной части корпуса кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений. Кроме того, пловцы отработали вопросы поражения мишеней, обозначающих "подводных диверсантов" под водой, с использованием специального оружия 5,66-мм автоматов АПС и 4,5-мм пистолетов СПП-1.

Тем временем подразделения морской пехоты отразили нападение условных диверсантов на военный городок. По легенде учения, боевики захватили транспортное средство и совершили попытку проникновения на территорию городка через контрольно-пропускной пункт. Наряд по КПП, заняв оборону, не допустил прорыва "боевиков" на территорию части, по тревоге было поднято подразделение антитеррора. В результате предпринятых действий военнослужащие заблокировали и уничтожили диверсантов.

В ходе учений отрабатывались действия военнослужащих и гражданского персонала при обнаружении взрывных устройств на территории воинских частей.