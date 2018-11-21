Клинцевич прокомментировал предложение Совфеда по ядерному оружию

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Предложение обновить условия применения Россией ядерного оружия можно считать сигналом ряду стран, ответственных за создание в Восточной Европе и на постсоветском пространстве военных баз США, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее в Совете Федерации предложили Совбезу РФ подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", включающую определение условий применения Россией ядерного оружия. Такое предложение содержится в проекте рекомендаций, принятых в среду по итогам проведенного комитетом Совфеда по обороне и безопасности круглого стола, посвященного нормативно-правовому обеспечению строительства и развития ВС РФ в условиях трансформации форм и способов ведения вооруженной борьбы.

"Что поменялось с тех пор, как были приняты прежние основы политики РФ в области ядерного сдерживания. Риторика в мире очень сильно поменялась. Восемь военных баз появилось на постсоветском пространстве и Восточной Европе", — заявил Клинцевич.

По его словам, рекомендации сенаторов можно считать "внешним сигналом".

"Появляются военные базы на территории ряда стран, руководители этих стран взахлёб благодарят за защиту. Но на самом деле все это направлено на создание угрозы для России. Эти страны должны понимать, что мы не будем просто так смотреть на это сквозь пальцы, мы будем реагировать", — сказал сенатор.