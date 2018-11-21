Клинцевич прокомментировал предложение Совфеда по ядерному оружию

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Предложение обновить условия применения Россией ядерного оружия можно считать сигналом ряду стран, ответственных за создание в Восточной Европе и на постсоветском пространстве военных баз США, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Что поменялось с тех пор, как были приняты прежние основы политики РФ в области ядерного сдерживания. Риторика в мире очень сильно поменялась. Восемь военных баз появилось на постсоветском пространстве и Восточной Европе", — заявил Клинцевич.
"Появляются военные базы на территории ряда стран, руководители этих стран взахлёб благодарят за защиту. Но на самом деле все это направлено на создание угрозы для России. Эти страны должны понимать, что мы не будем просто так смотреть на это сквозь пальцы, мы будем реагировать", — сказал сенатор.