Доля гражданской продукции в ОПК к концу года может превысить 20%

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 21 ноя — РИА Новости. Доля гражданской продукции в выпуске российской "оборонки" уже в конце этого года, по плану, превысит 20%, однако принимаемых мер пока недостаточно, чтобы выдержать такой темп до 2025 и 2030 годов, констатировал в среду президент Владимир Путин.

По плану, озвученному главой государства в 2016 году в послании Федеральному собранию, этот показатель должен к 2020 году вырасти до 17%, еще через пять лет — до 30%, еще через пять – до 50%. Упор должен быть сделан на выпуск технологической продукции, а не "кастрюль и сковородок", как однажды выразился премьер Дмитрий Медведев.

Выступая на профильном совещании, Путин отметил, что "некоторые крупные компании уже заметно увеличили объем выпуска гражданской продукции" и "в этом году выходят на показатели, намеченные на 2020 год".

"Согласно прогнозу, доля гражданской продукции "Ростеха" вплотную приблизится к 29%, а в целом в ОПК эта доля должна составить 20,7%", — сказал глава государства.

В то же время, по его словам, "прямо нужно сказать, в полной мере система пока не заработала". "Чтобы достичь показателей, установленных на 2025-й и 2030-й годы, принимаемых мер, судя по всему, недостаточно", — отметил Путин.

Диверсификация должна позволить оборонным предприятиям подготовиться к тому, что в будущем масштабы оборонного заказа снизятся, поскольку пик перевооружения ВС РФ будет пройден, напомнил президент.

Кроме того, сказал глава государства, диверсификация укрепит экономическую устойчивость всего ОПК, а также критической инфраструктуры в условиях киберугроз, валютных колебаний и других рисков.