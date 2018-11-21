Доля гражданской продукции в ОПК к концу года может превысить 20%

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 21 ноя — РИА Новости. Доля гражданской продукции в выпуске российской "оборонки" уже в конце этого года, по плану, превысит 20%, однако принимаемых мер пока недостаточно, чтобы выдержать такой темп до 2025 и 2030 годов, констатировал в среду президент Владимир Путин.
Выступая на профильном совещании, Путин отметил, что "некоторые крупные компании уже заметно увеличили объем выпуска гражданской продукции" и "в этом году выходят на показатели, намеченные на 2020 год".
"Согласно прогнозу, доля гражданской продукции "Ростеха" вплотную приблизится к 29%, а в целом в ОПК эта доля должна составить 20,7%", — сказал глава государства.
Диверсификация должна позволить оборонным предприятиям подготовиться к тому, что в будущем масштабы оборонного заказа снизятся, поскольку пик перевооружения ВС РФ будет пройден, напомнил президент.
Кроме того, сказал глава государства, диверсификация укрепит экономическую устойчивость всего ОПК, а также критической инфраструктуры в условиях киберугроз, валютных колебаний и других рисков.