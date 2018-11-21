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От диверсификации ОПК зависит развитие всей экономики, заявил Путин

(обновлено: 16:18 21.11.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВладимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. 21 ноября 2018Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. 21 ноября 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 21 ноя — РИА Новости. Диверсификация оборонно-промышленного комплекса является одной из стратегических задач для России, от ее решения прямо зависит уверенное развитие всей отрасли и экономики страны в целом, заявил президент России Владимир Путин.

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CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ / 27 февраля - День Сил специальных операций / Cropped image
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"Диверсификация ОПК — это одна из ключевых, стратегических национальных задач, мы должны это понимать, много раз с вами об этом говорили: время пройдет, гособоронзаказ сократится — что делать будете? От ее успешного решения прямо зависит уверенное развитие отрасли и всей экономики России и, что крайне важно, обеспечение обороноспособности и безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе. Потому что эти мощности, даже если они не будут задействованы для производства оборонной продукции, они нам все равно будут нужны, их, как минимум, нежелательно сокращать", — заявил Путин в среду в ходе совещания по вопросам диверсификации ОПК.

Глава государства в ходе совещания также назвал приоритеты в работе по диверсификации российского ОПК. Он напомнил, что на совещании в Уфе, которое состоялось в этом году 24 января, им был дан ряд поручений по формированию нормативно-правовой базы, позволяющей оборонным предприятиям диверсифицировать производство.

"Эту работу нужно закончить до конца текущего года, при этом особое внимание уделить законодательству, которое позволит определять номенклатуру и размер доли гражданской продукции, подлежащей закупке естественными монополиями, госкорпорациями, федеральными органами власти. Как мы договорились, именно они на начальном этапе реализации программы должны стать ключевыми потребителями такой продукции, без этого заказа вряд ли что-нибудь сдвинется с мертвой точки", — подчеркнул Путин.

Он также заявил о необходимости создания системы, которая позволяла бы управлять процессом диверсификации. "Ее, к сожалению, нет. Речь идет о том, чтобы четко, как минимум на трехлетний период с разбивкой по годам представлять, сколько и какой гражданской продукции будет производить каждое предприятие ОПК, и на какие рынки планируют ее поставлять", — продолжил президент.

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Он отметил, что это на первый взгляд административный подход, но, судя по всему, по-другому организовать эту работу невозможно. "Потому что, еще раз хочу подчеркнуть, в целом работа идет медленно", — добавил глава государства.

Путин отметил также, что на основании произведенных расчетов следует определить объемы и линейку необходимой господдержки каждого проекта, включая субсидии на компенсацию процентных ставок по кредитам и средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Он отметил, что процесс диверсификации должен быть органично увязан с реализацией национальных проектов или программ развития.

"Участие ОПК в таких проектах служит важным инструментом стимулирования спроса, наращивания объемов производства и сбыта гражданской продукции этих предприятий. В этой связи считаю целесообразным соотнести планы оборонных предприятий по производству такой продукции с инвестиционными программами естественных монополий и госкорпораций, а также с планами закупок федеральными органами исполнительной власти участвующих в национальных проектах. Это техническая, но не простая работа, ее нужно сделать обязательно. Хотел бы сегодня услышать ваше мнение на этот счет: как и когда такая работа будет развернута", — сказал Путин, обращаясь к участникам совещания.

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