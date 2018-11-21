​Страны СНГ обмениваются информацией о террористах, заявил Патрушев

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Страны СНГ ведут обмен аналитической информацией о ситуации вокруг международных террористических организаций "Исламское государство"*, "Аль-Каида"* и аффилированных с ними структур в афгано-пакистанском приграничье и на Ближнем Востоке, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В среду в Москве проходит ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-участников СНГ, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

"Секретари советов безопасности обсуждают направления совместной работы по пресечению финансирования террористической деятельности, в том числе противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.​ Также в повестку дня встречи включены иные актуальные вопросы обеспечения региональной безопасности на пространстве СНГ, тематику международного сотрудничества по линии советов безопасности", — отмечается в сообщении.

​Открывая заседание, Патрушев отметил, что повестка дня встречи содержит проблемы по общим для государств-участников СНГ угрозам и вызовам и представляют взаимный интерес.

"Николай Патрушев подчеркнул, что с момента проведения подобной встречи в 2017 году государства СНГ организовали обмен аналитической информацией о ситуации вокруг "Исламского государства"*, "Аль-Каиды"* и аффилированных с ними структур в афгано-пакистанском приграничье и на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.

Также Патрушев сообщил, что прошли встречи министров иностранных дел СНГ на площадке Совета Безопасности ООН для обсуждения тематики, касающейся построения регионального партнерства в Центральной Азии. Отработаны совместные мероприятия по пресечению деятельности членов международных террористических организаций в ходе командно-штабных и практических учений антитеррористической направленности. Дополнительное развитие получило военно-техническое сотрудничество.​

Помимо секретарей Совбезов стран СНГ, в заседании участвуют председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, и. о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, представители советов безопасности, министерств, ведомств и научных организаций государств-участников СНГ.

* Запрещенные в России террористические организации.