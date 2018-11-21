ПОЛИГОН БАБИНА (ИНДИЯ), 21 ноя — РИА Новости. Индийские военные провели для российских коллег демонстрационный показ освобождения населенного пункта на учениях "Индра-2018", сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
Уточняется, что специально для этого этапа "Индры-2018" на полигоне Бабина в штате Уттар-Прадеж был построен населенный пункт – имитация нескольких городских улиц и жилых домов. Первыми к захваченному населенному пункту выдвинулись семь танков 31-ой бронетанковой дивизии ВС Индии. После к ним присоединились боевые машины пехоты БМП-2. Техника подошла к деревне и высадила десант.
Поясняется, что по замыслу учения мотострелки общевойскового соединения ВВО во время этого эпизода будут действовать на правом фланге и выполнять задачи совместно с индийской стороной.
Учения "Индра-2018" проходят с 18 по 28 ноября, в них принимают участие около 500 военнослужащих ВС РФ и Индии.
Российско-индийские антитеррористические учения "Индра" проводятся с 2003 года. Предыдущее совместное учение состоялось в 2017 году на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ в межвидовом формате.