ЗРК С-400 уничтожили цели условного противника на учениях в Крыму

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" в ходе учений в Крыму отработали задачи по поиску и уничтожению целей условного противника, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Крыму, по сигналу учебной тревоги отработали смену позиций. Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" в рамках тренировки боевой готовности выполнили поиск условных целей и уничтожение их электронными пусками", — сказал он.

Астафьев рассказал, что затем зенитчики сменили стартовые позиции и выполнили свертывание и развертывание комплексов в резервном районе. Одновременно по сигналу тревоги в небо были подняты дежурные пары истребителей Су-27 СМ авиации ПВО ЮВО.

"В результате проверок боевой готовности подразделения ПВО получили положительные оценки, успешно выполнив задачи по предназначению", — добавил он.