МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о якобы аварийно севшем в Краснодаре военном самолете, отметив, что никаких инцидентов не происходило.

"Никаких инцидентов и аварийных ситуаций с самолетами Министерства обороны РФ 20 ноября не происходило. Информация, распространенная некоторыми СМИ о якобы совершившем аварийную посадку самолете Минобороны в аэропорту Краснодара, не соответствует действительности", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.