Корвет "Гремящий" и судно "Всеволод Бобров" передадут ВМФ в 2019 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует передать корвет проекта 20385 "Гремящий" и судно тылового обеспечения проекта 23120 "Всеволод Бобров" ВМФ России до конца 2019 года, говорится в сообщении завода.

"До конца 2019 года "Северная верфь" намерена передать флоту три заказа — фрегат "Адмирал флота Касатонов", корвет "Гремящий" и судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров", — отмечается в сообщении.

На верфи напомнили, что в 2018 году завод передал ВМФ России фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", судно связи "Иван Хурс" и судно тылового обеспечения "Эльбрус".

Проект корвета 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тысяч тонн, длину 104 метра, ширину 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания — около 4 тысяч морских миль, экипаж — 99 человек. На вооружении кораблей этого проекта — универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК", зенитный ракетный комплекс "Редут", 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190-01, два 30-миллиметровых зенитных автомата АК-630М, противолодочный комплекс "Пакет". На корвет может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).

Судно тылового обеспечения проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования "снабженец" может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Судно имеет водолазный комплекс с барокамерой для обеспечения глубоководных водолазных погружений. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание.

Длина судна — около 95 метров, ширина — около 22 метров, осадка — около 9 метров, водоизмещение — около 10 тысяч тонн, дальность плавания — около 5 тысяч миль, автономность — около 60 суток, экипаж — 27 человек. Во время проведения спасательных операций судно может принять на борт до 43 человек (с учетом членов экипажа).