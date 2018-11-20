Путин рассказал о ходе поставок военной техники в Вооруженные силы

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (СОЧИ), 20 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала года получили 74 самолета и вертолета, 80 беспилотных летательных аппаратов, 5 кораблей, 250 танков и бронемашин, сообщил президент России Владимир Путин.

"На середину ноября в рамках заданий гособоронзаказа в войска уже поставлено около 2 тысяч основных образцов вооружений и военной техники. Среди них 74 самолета и вертолета, 80 беспилотных летательных аппаратов, 4 полковых комплекта зенитных ракетных комплексов С-400, 5 надводных кораблей, 250 танков и боевых бронемашин", — сообщил Путин во вторник на совещании по военной тематике.

Президент также отметил, что "по большинству тактико-технических характеристик российское вооружение последних поколений превосходит зарубежные аналоги".

"А гиперзвуковое оружие, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы, ряд комплексов сухопутных войск, других систем просто не имеют аналогов в мире", — продолжил он.

Путин подчеркнул, что этот серьёзный задел нужно последовательно наращивать — "как за счёт поддержки новейших разработок оборонных НИИ и КБ, так и более оперативного перехода на серийный выпуск перспективного оружия и техники".