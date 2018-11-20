Путин призвал детально проанализировать выполнение гособоронзаказа

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (СОЧИ), 20 ноя — РИА Новости. Нужно детально проанализировать выполнение гособоронзаказа, в том числе несвоевременное исполнение обязательств отдельными предприятиями ОПК, заявил президент России Владимир Путин.

"Конечно, нам следует детально, тщательно проанализировать проблемы с реализацией заданий гособоронзаказа, прежде всего, имею в виду несвоевременное исполнение взятых обязательств отдельными предприятиями ОПК. Посмотрим, где здесь причины системного характера, а где речь идет просто об отсутствии дисциплины и нормальной организации производственного процесса", — заявил Путин во вторник на совещании по военной тематике.