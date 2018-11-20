"Адмирал Касатонов" в начале декабря уйдет на заводские ходовые испытания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в начале декабря отправится на первый этап заводских ходовых испытаний, сообщает завод "Северная верфь" (входит в ОСК).

"Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" готовится уйти в начале декабря на первый этап заводских ходовых испытаний. Сейчас сдаточная команда верфи и экипаж завершают последние приготовления к первому выходу корабля в море", — говорится в сообщении.

Сдаточная команда, выходящая в море вместе с фрегатом, завершает обучение по программам испытаний. В течение трех недель будут проверяться на соответствие проекту все системы корабля — энергетическая установка (в том числе работа главных двигателей в различных режимах) и электрооборудование, системы навигации, связи, спасения, вентиляции и кондиционирования, скорость, маневренность корабля. Также в программу заводских ходовых испытаний входят артиллерийские и ракетные стрельбы.

По словам генерального директора "Северной верфи" Игоря Пономарева, сейчас готовность фрегата к испытаниям проверяют представители министерства обороны.

"Благодаря тому, что флагман этого проекта фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" прошел самую полную и детальную программу испытаний, с первым серийным, "Касатоновым", мы планируем пройти программу ЗХИ значительно быстрее. Думаю, что через три недели выхода он уже вернется на завод с первого этапа заводских ходовых испытаний. Сейчас мы плотно работаем с Северным проектно-конструкторским бюро, разработчиком проекта, чтобы выверить все элементы программы испытаний. Будем прилагать усилия, чтобы летом корабль ушел на "госы", — отметил Пономарев, слова которого проводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что фрегат "Адмирал Касатонов" планируют передать флоту в 2019 году.

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров, скоростью хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж — 180-210 человек. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут".