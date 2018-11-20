Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вошел в Норвежское море

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" вошел в акваторию Норвежского моря, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранка Вадим Серга.

"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов", выполняющий задачи дальнего похода, вошел в акваторию Норвежского моря. Переход в базу проходит в сложных штормовых условиях северо-восточной Атлантики", — сказал он.

Отмечается, что через несколько дней ракетный крейсер "Маршал Устинов" и суда обеспечения прибудут в главную базу Северного флота — город Североморск.

Дальний поход ракетного крейсера "Маршал Устинов" начался 5 июля 2018 года. За это время крейсер стал флагманским кораблем Главного военно-морского парада в городе Санкт-Петербурге, принял участие в межфлотских учениях ВМФ России в Балтийском и Средиземном морях, а также совершил деловой заход в столицу Алжира.

В акватории Средиземного моря ракетный крейсер "Маршал Устинов" выполнял задачи с 11 августа по 12 ноября. За это время он принял участие в ряде совместных мероприятий с кораблями постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Также за время дальнего похода экипаж крейсера провел ряд учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по оказанию помощи членам экипажей кораблей и летательных аппаратов, терпящих бедствие на море. На текущий момент корабль прошел более 21 тысячи морских миль.