Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вошел в Норвежское море

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" вошел в акваторию Норвежского моря, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранка Вадим Серга.
Отмечается, что через несколько дней ракетный крейсер "Маршал Устинов" и суда обеспечения прибудут в главную базу Северного флота — город Североморск.
Дальний поход ракетного крейсера "Маршал Устинов" начался 5 июля 2018 года. За это время крейсер стал флагманским кораблем Главного военно-морского парада в городе Санкт-Петербурге, принял участие в межфлотских учениях ВМФ России в Балтийском и Средиземном морях, а также совершил деловой заход в столицу Алжира.
Также за время дальнего похода экипаж крейсера провел ряд учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по оказанию помощи членам экипажей кораблей и летательных аппаратов, терпящих бедствие на море. На текущий момент корабль прошел более 21 тысячи морских миль.