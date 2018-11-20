В Кремле назвали программу перевооружения армии беспрецедентной

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящем совещании президента РФ Владимира Путина с руководящим составом министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса, посвященном реализации гособоронзаказа. Он отметил, что "в целом, конечно, речь идет о совершенно беспрецедентной программе перевооружения российской армии, оснащении ее, наших вооруженных сил новыми вооружениями".



















