Путин обсудит с руководством Минобороны и ОПК госпрограмму вооружений

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на втором совещании с руководством Минобороны и ОПК обсудит реализацию гособоронзаказа и госпрограммы вооружений до 2027 года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин в понедельник в Сочи открыл традиционную серию совещаний с военачальниками.

"Сегодня состоится очередное совещание с руководящим составом министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса. Займется темой реализации гособоронзаказа, госпрограммы вооружений до 2027 года, на повестке дня – вопрос комплексный: это и банковское обеспечение, это и контроль, это и графики", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что "в целом, конечно, речь идет о совершенно беспрецедентной программе перевооружения российской армии, оснащении ее, наших вооруженных сил новыми вооружениями".