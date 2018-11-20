Российские офицеры осмотрели полигон Бабина в Индии

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ и военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии производят высадку на берег на этапе межвидовых российско-индийских учений Индра. Архивное фото

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота РФ и военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии производят высадку на берег на этапе межвидовых российско-индийских учений Индра. Архивное фото

ПОЛИГОН БАБИНА (Индия), 20 ноя — РИА Новости. Российские офицеры провели осмотр местности на полигоне Бабина в Индии, на котором пройдет совместное российское-индийское учение "Индра-2018", сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Сегодня российские и индийские военнослужащие провели рекогносцировку местности, на которой будет проходить активная фаза российско-индийского учения "Индра-2018", — говорится в сообщении.

Отмечается, что офицеры двух стран оценили возможности полигона и уточнили задачи предстоящих учений. Позже российские экипажи осмотрели и приняли технику у индийской стороны. Всего индийская армия на время учения передаст семь танков Т-90 и 18 боевых машин пехоты.

Как добавляют в пресс-службе, командующий 5-ой общевойсковой армией ВВО генерал-майор Олег Цеков лично провел осмотр техники, завел танк Т-90 и проверил его готовность к бою.

Учения "Индра-2018" проходят с 18 по 28 ноября, в них принимают участие около 500 военнослужащих ВС РФ и Индии.

Российско-индийские антитеррористические учения "Индра" проводятся с 2003 года. Предыдущее совместное учение состоялось в 2017 году на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ в межвидовом формате.