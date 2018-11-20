Российские и индийские военные совершили марш-бросок на учениях "Индра"

ПОЛИГОН БАБИНА (Индия), 20 ноя — РИА Новости. Российские и индийские военные совершили 10-километровый марш-бросок на учениях "Индра-2018" в Индии, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Сегодня российские и индийские военнослужащие начали свое утро с совместного 10-километрового марш-броска в штате Уттар-Прадеш", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 5.30 утра (03.00 мск) усиленные мотострелковые батальоны были подняты по тревоге и совершили марш в экипировке, включающей личное стрелковое оружие и средства защиты РХБ, отработав преодоление зараженного участка местности и отражение атаки. В качестве противника выступило разведывательное подразделение от российского усиленного мотострелкового батальона. Российские и индийские военные успешно выполнили поставленные задачи.

Учения "Индра-2018" проходят с 18 по 28 ноября, в них принимают участие около 500 военнослужащих ВС РФ и Индии.

Российско-индийские антитеррористические учения "Индра" проводятся с 2003 года. Предыдущее совместное учение состоялось в 2017 году на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ в межвидовом формате.