Путин призвал усилить армию и флот без вступления в милитаристскую гонку

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 19 ноя — РИА Новости. Россия в условиях непростой обстановки на планете обязана обеспечить сбалансированное развитие армии и флота, не давая втянуть себя в милитаристскую гонку, практика показывает, что именно так Вооруженные силы страны научились работать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В этих условиях, не давая втянуть в себя в милитаристскую гонку, за счет гибких, нерасточительных для бюджета, но эффективных решений мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированное развитие армии и флота, чтобы они были способны нейтрализовать любые потенциальные угрозы. И результаты работы последних лет убедительно показывают, что именно так мы и научились работать", — подчеркнул президент.