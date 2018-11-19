Курс на перевооружение: ракетчики и артиллеристы отмечают свой праздник

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ специально ко Дню ракетных войск и артиллерии, который отмечается в стране 19 ноября, опубликовало уникальные документы из фондов Центрального архива военного ведомства. Среди них — данные о переломном контрнаступлении советских войск в ходе Сталинградской битвы, сведения о боевых действиях летом 1941 года первой специальной батареи гвардейских реактивных минометов "Катюша" и инструкция по впервые примененной в ходе войны тактике "огневого вала". О том, какие еще документы рассекретило Минобороны РФ, что стоит на вооружении российских ракетных войск и артиллерии, а также на что их перевооружат — в обзоре РИА Новости.

Рассекреченные архивы



Согласно рассекреченным ко Дню ракетных войск и артиллерии документам, опубликованным в специальном разделе на сайте МО РФ, осенью 1942 года артиллерийские части Красной армии внесли неоценимый вклад в ход Сталинградской битвы, в тяжелейших условиях поддерживая пехоту и танки в уличных боях. А результаты массированной артподготовки — операции "Уран", проведенной 19 ноября, — позволили частям и соединениям Красной армии успешно провести широкомасштабное контрнаступление. В честь этого события 31 октября 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен праздник — День артиллерии, в 1964 году он переименован в День ракетных войск и артиллерии.

Немалый интерес представляют опубликованные документы о боевых действиях летом 1941 года первой специальной батареи гвардейских реактивных минометов "Катюша". Также на сайте ведомства опубликована инструкция по организации и проведению нового тактического артиллерийского приема — "огневого вала", которая открыла новую главу в применении артиллерийского огня. Этот артиллерийский тактический прием заключается в создании и поддержании линии сплошной огневой завесы из разрывов артиллерийских снарядов перед атакующими частями. Эта линия последовательно смещается вперед по мере развития наступления. Инструкцию разработал и утвердил командующий артиллерией Красной армии главный маршал артиллерии Николай Воронов.

Материалы раздела повествуют и о подвигах знаменитых артиллеристов — братьев-близнецов Дмитрия и Якова Луканиных. Они воевали в одном орудийном расчете, 15 октября в бою их расчет уничтожил пять танков противника, а через день благодаря их точной работе был взорван склад с боеприпасами. В 1944 году Дмитрий и Яков были удостоены званий Героев Советского Союза.

Также среди архивных материалов — уникальный документ о переименовании острова Спорный на Волге. В разделе размещена докладная записка командования 124-й отдельной стрелковой бригады военному совету 62-й армии с ходатайством о переименовании острова Спорный на Волге в Сталинграде в остров Артиллеристов. Здесь, в разгар ожесточенных боев за город, размещались огневые позиции артдивизиона, орудия которого под непрекращающимся вражеским огнем с высокой эффективностью поддерживали защитников Сталинграда.

В строю — советская "Нона" и российская "Хоста"

На данный момент в частях и подразделениях ракетных войск на вооружении стоят самоходные артиллерийские установки "Нона-СВК", разработанные еще в 1980-е годы в СССР, а также самоходные артиллерийские орудия "Хоста", работы над которой начались в 2003 году и завершились в 2008 году. Применение этих орудий батальонного звена, сочетающих в себе качества миномета и гаубицы, перспективно и сегодня, несмотря на давний срок их разработки.

"Нона-СВК" разработана на базе шасси плавающего колесного бронетранспортера БТР-80. Она предназначена для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления противника. Установка способна вести прицельный огонь без предварительной подготовки с закрытых позиций и прямой наводкой.

Из "Ноны-СВК" возможна стрельба всеми видами 120-миллиметровых артиллерийских мин российского и зарубежного производства. Ее основным вооружением является 120-миллиметровая нарезная пушка-гаубица-миномет 2А60. Это — модифицированная версия орудия 2А51, устанавливаемого в самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона-С". Дополнительно самоходное орудие оборудовано 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова, установленным на вращающейся башенке командира самоходки.

Для личного оружия расчета на гаубице предусмотрены четыре крепления под автоматы АКС-74У, а также крепление для сигнального пистолета. Для борьбы с воздушными целями в корпусе самоходки размещены два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла-1". В возимый боекомплект дополнительного вооружения входят: 500 патронов для пулемета, 15 ручных гранат Ф-1 и 20 ракет к сигнальному пистолету. Серийное производство "Ноны-СВК" развернулось в 1990 году на "Мотовилихинских заводах" и продолжается по настоящее время.

С начала 70-х годов прошлого века на вооружении советской и российской армии состоит самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика". Эта самоходка с орудием 2А31 калибра 122 миллиметра предназначена для уничтожения живой силы, техники и объектов противника. В начале 2000-х году на замену "Гвоздике" появился проект 2С34 "Хоста" — самоходного артиллерийского орудия, представляющего собой новое боевое отделение с пушкой, установленное на шасси базовой машины.

Шасси "Хосты" сохранило прежнюю компоновку, традиционную для отечественных самоходок последних десятилетий. В передней части корпуса, со сдвигом к правому борту, располагается моторно-трансмиссионное отделение. Слева от него находится отделение управления с рабочим местом механика-водителя. Средняя и кормовая части корпуса отданы под боевое отделение. На крыше корпуса имеется погон для установки башни. Корпус боевой машины сваривается из катаных броневых листов толщиной до 15 миллиметров, обеспечивающих защиту от пуль стрелкового оружия и осколков снарядов.

Для повышения характеристик новой боевой машины было заменено ее основное орудие. Вместо 122-миллиметровой нарезной гаубицы 2А31 "Хоста" использует орудие 2А80-1 калибра 120 миллиметров. Это орудие сочетает в себе основные функции пушек, гаубиц и крупнокалиберных минометов, что, как ожидалось, должно было привести к значительному росту боевых характеристик. Кроме того, орудие оснащено специальными противооткатными устройствами, позволяющими вести огонь в широком диапазоне углов возвышения, как прямой наводкой, так и "по-минометному". Внутри боевого отделения размещается боекомплект из 40 выстрелов различных типов.

Орудие для "Хосты" является модернизированной версией пушки 2А80, используемой в составе самоходной гаубицы "Вена". Таким образом, две самоходки могут использовать одни и те же боеприпасы различных типов. Орудие "Хосты" может вести огонь осколочно-фугасными, термобарическими, зажигательными, осветительными, кассетными снарядами. При этом в отличие от "Вены", "Хоста" не может использовать бронебойный кумулятивный снаряд 3ВБК14.

Помощники артиллеристов



Для успешного выполнения боевых задач артиллерия нуждается в средствах контроля за результатами стрельбы, позволяющими корректировать огонь. Также для артиллерийских подразделений важной является задача подавления вражеских орудий, что, в свою очередь, связано с необходимостью использования специальных технических средств. Артиллерийским подразделениям нужны специальные радиолокационные станции, способные отслеживать полет снарядов и определять местоположение орудий противника или точку падения боеприпаса.

С 2013 года в войска на вооружение поступили радиолокационный комплекс разведки позиций ракет и артиллерии "Зоопарк-1М" и переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Аистенок".

"Зоопарк-1М" начал разрабатываться еще в 1980-х годах на замену эксплуатировавшемуся в артиллерийских войсках комплексу "Рысь". "Зоопарк-1М" предназначен для разведки позиций огневых средств противника, расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля за беспилотными летательными аппаратами. "Зоопарк-1М" обнаруживает боеприпасы в воздухе и вычисляет их траекторию, что позволяет определить как точку стрельбы, так и район падения. Тем самым с помощью этого комплекса не только обнаруживаются огневые позиции противника, но и эффективно корректируется работа собственных артиллерийских систем.

В конце февраля — начале марта 2016 года в Сирию на аэродром Хмеймим были направлены две станции "Зоопарк-1М" для выявления фактов применения артиллерии боевиками, нарушающими перемирие.

В августе 2008 года тульское НПО "Стрела" (входит в состав концерна ПВО "Алмаз-Антей") впервые показало свою новую разработку — переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Аистенок". Он предназначен для разведки позиций огневых средств противника, расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля за беспилотными летательными аппаратами.

Комплекс способен отслеживать в полете минометные боеприпасы калибра от 81 до 120 миллиметров. Также "Аистенок" может использоваться для контроля стрельбы артиллерийских орудий калибра от 122 до 152 миллиметров. В таком режиме радиолокационная станция засекает разрывы упавших снарядов и вычисляет их местоположение, благодаря чему артиллерия может скорректировать свой огонь для успешного поражения цели.

Кроме того, "Аистенок" обнаруживает наземные движущиеся цели типа "танк" и передает сведения о местоположении техники противника артиллерии для нанесения удара. Приемопередающее устройство комплекса работает в сантиметровом диапазоне. Несмотря на отсутствие собственных механизмов поворота, антенна обеспечивает наблюдение за сектором шириной 60 градусов по азимуту. Обнаружение целей происходит на дальности от 200 метров до 20 километров. Максимальная дальность обнаружения в 20 километров достигается в случае с наземными целями при наличии радиолокационной видимости.

На дистанциях до 10 километров "Аистенок" может засекать разрывы снарядов калибра от 122 до 152 миллиметров и использоваться для корректировки огня. В таком случае артиллеристы получают возможность сравнить координаты цели с координатами разрывов снарядов и внести необходимые поправки.

Поступают в войска



В настоящее время соединения и части ракетных войск и артиллерии оснащаются новейшими образцами вооружения и военной техники: поступают модернизированные 152-миллиметровая самоходная гаубица "Мста-СМ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", новые всепогодные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С".

"Мста-СМ" предназначена для для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника. Гаубица оснащена зенитным пулеметом НСВТ-12,7 "Утес". Максимальная дальность ее стрельбы составляет 24,7 километра, минимальная — 6,5 километра. Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно на гаубице. Для стрельбы могут использоваться управляемые снаряды и неуправляемые осколочно-фугасные.

"Торнадо-Г" — российская модернизированная реактивная система залпового огня, созданная на базе РСЗО "Град". Отличия "Торнадо-Г" от своей предшественницы — в повышенной эффективности стрельбы, более мощных боеприпасах, а также в наличии автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации.

Благодаря нововведениям система может выполнять боевые задачи полностью автономно. "Торнадо-Г" по сравнению с РЗСО "Град" имеет увеличенную в два раза массу головной части снаряда и, как следствие, поражающее действие реактивного снаряда выше от двух до шести раз.

Новая система рассчитана на боеприпасы калибра 122 миллиметра и предназначена для уничтожения и подавления живой силы противника, его бронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, а также командных пунктов. Система способна наносить удар как залпом, так и одиночными ракетами.

Курс на перевооружение



В этом году начинается плановое перевооружение с реактивных систем залпового огня крупного калибра "Смерч" на модернизированные РСЗО "Торнадо-С".

"С этого года начинается плановое перевооружение реактивных артиллерийских бригад с РСЗО крупного калибра "Смерч" на модернизированную РСЗО "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности и точности стрельбы", — сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский в интервью газете "Красная звезда".

Матвеевский сообщил, что в целях обеспечения опережающей подготовки специалистов ракетных войск и артиллерии в Михайловскую военную артиллерийскую академию и учебные центры рода войск в первоочередном порядке поступают все современные образцы ракетно-артиллерийского вооружения. В учебном процессе успешно используются комплексы артиллерийской разведки "Зоопарк-1М" и "Аистенок".

В прошлом году Матвеевский сообщал, что перевооружение всех ракетных бригад на современный ракетный комплекс "Искандер-М" и реактивных артиллерийских бригад на реактивные системы залпового огня крупного калибра "Торнадо-С" завершится до 2020 года.

Ключевой особенностью РСЗО "Торнадо-С" является новая автоматизированная система управления наведения и огня, которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели, навести пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскости. Применение новой системы значительно увеличит точность стрельбы и сократит время развертывания комплекса из походного положения в боевое.

Кроме того, в ВС РФ до 2020 года продолжаются испытания новой российской 152-миллиметровой одноствольной самоходной гаубицы армейской артиллерии "Коалиция-СВ". Ее максимальная дальность стрельбы составляет до 70 километров, ее скорострельность — до 16 выстрелов в минуту.

Гаубица предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.

Впервые "Коалиция-СВ" была официально представлена в Москве 9 мая 2015 года на параде в честь 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

"Мы законтрактовали 12 образцов "Коалиции-СВ", они будут проходить войсковую эксплуатацию до 2020 года. В 2020 году мы завершим государственные испытания и уже примем решение о серийных закупках", — сказал ранее замминистра обороны Юрий Борисов журналистам.