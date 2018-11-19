Песков рассказал о предстоящих консультациях Путина с Минобороны

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин из Стамбула полетит в Сочи, где начнет серию консультаций с Минобороны РФ по вопросам развития армии и ОПК, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В понедельник Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле обсудят вопросы двусторонних отношений и международную проблематику. Ожидается, что лидеры стран также в режиме видеоконференции примут участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".

"Вечером, как ожидается, президент вернется не в Москву, а в Сочи, и в Сочи начнется очередная серия, осенняя серия совещаний с руководством Минобороны по вопросам военного строительства и развития Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса РФ", — рассказал Песков журналистам в понедельник.

"Вы знаете, это регулярная практика: таким методом погружения, что называется, детально обсуждаются, прорабатываются все вопросы в ходе ежедневных, многочасовых консультаций. Завтра консультации продолжатся, и продолжать их президент будет, как я уже сказал, в Сочи", — добавил он.