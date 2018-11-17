Курсанты проходят отличную школу в рязанском училище ВДВ, заявил губернатор

РЯЗАНЬ, 17 ноя — РИА Новости. Будущие офицеры проходят под руководством профессионалов высокого класса отличную школу в рязанском училище ВДВ, заявил в субботу губернатор Николай Любимов в ходе акции "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации — твой выбор!".

Акция прошла на площади Ленина 17 ноября в рамках торжественных мероприятий, посвященных 100-летию Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. В празднике приняли участие заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, который прибыл в регион, чтобы поздравить училище ВДВ с юбилеем, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России по военно-политической работе Виктор Купчишин, ветеран Великой Отечественной войны, научный сотрудник рязанского музея ВДВ Владимир Инюцын, начальник РВВДКУ имени В.Ф. Маргелова Алексей Рагозин.

Губернатор отметил, что 100-летие десантного училища является большим праздником для региона.

"Все знают, что Рязань — столица ВДВ. Это звание город достойно несет многие годы. Поэтому мы вместе с вами радуемся вашим успехам и гордимся ими. Сегодня училище переживает второе рождение. В вузе появилось самое современное оборудование. В систему подготовки внедряются передовые технологии. Под руководством профессионалов высокого класса будущие офицеры проходят отличную школу. Они выходят из училища настоящими специалистами, элитой российской армии. Сегодня особенно важно быть постоянно готовыми защищать нашу Родину. Служить России не за страх, а за совесть — так, как уже целый век служат рязанские десантники", — сказал Любимов.

Глава региона вручил ряду сотрудников училища ВДВ знаки "240 лет Рязанской губернии".

Нургалиев зачитал обращение секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева.

"За годы своего существования училище стало настоящей кузницей офицерских кадров, из стен которого вышли прославленные военачальники, государственные и политические деятели, в том числе руководители иностранных государств. В настоящее время выпускники училища с честью проходят военную службу в ВС РФ, других воинских формированиях, продолжают свою деятельность на государственном и политическом поприще, где их отличает высокое чувство ответственности и профессионализма", — говорится в обращении, зачитанном Нургалиевым.

В ходе патриотической акции, организованной Минобороны России и правительством Рязанской области при поддержке вуза, по главной площади города торжественным маршем прошли подразделения училища и колонны парадной техники: автомобили "Тигр-М", "Рысь", боевые машины десанта, БТРы.

Состоялся пролет авиационной группы "Стрижи". Праздник продолжился показательными выступлениями роты почетного караула, оркестра училища, инструкторов верховой езды. Курсанты продемонстрировали профессиональные навыки ведения боя. Также зрители могли посмотреть выставку техники и вооружения, используемые в воздушно-десантных войсках, попробовать полевую кухню.

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