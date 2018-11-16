В Госдуму внесли проект о механизме введения усиленных мер безопасности

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Законопроект по закреплению в законодательстве РФ единого механизма введения усиленных мер обеспечения безопасности при организации и проведении в России крупнейших международных спортивных соревнований внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.

Законодательная инициатива внесена в пятницу правительством РФ.

"С учетом опыта охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан при организации и проведении в РФ крупнейших международных спортивных соревнований законопроектом предлагается закрепить в законодательстве РФ единый механизм введения усиленных мер обеспечения безопасности при организации и проведении в РФ крупнейших международных спортивных соревнований, в отношении которых имеются обязательства РФ ", — говорится в пояснительной записке.

В документе поясняется, что президент РФ может вводить усиленные меры безопасности, включающие в себя, в частности, установление контролируемых или запретных зон, ограничение на въезд или временное пребывание граждан и проживание граждан, ограничение движения транспортных средств, ограничение полетов летательных аппаратов, ограничение судоходства.

Также может осуществляться полное или частичное приостановление отдельных опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества. Кроме того, могут ограничить или запретить оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, говорится в сообщении.