Россия и Киргизия обсудили военное сотрудничество

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел в Москве встречу с заместителем начальника Генерального штаба ВС Киргизии полковником Нурланом Чомоевым, в ходе которой были затронуты вопросы военного сотрудничества, сообщили в Минобороны РФ.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, а также обсужден ряд актуальных вопросов российско-киргизского военного и военно-технического сотрудничества", — говорится в сообщении.

Также стороны договорились о дальнейшем взаимодействии при решении вопросов развития объединенной военной базы РФ в Киргизии.