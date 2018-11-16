"Вертолеты России" провели презентацию Ми-171А2 и "Ансата" во Вьетнаме

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) в рамках демонстрационного тура по странам Юго-Восточной Азии провел презентацию вертолетов Ми-171А2 и "Ансат" во Вьетнаме, сообщили в пресс-службе холдинга.

На мероприятие были приглашены ключевые вьетнамские эксплуатанты вертолетной техники, которым в рамках презентации были представлены основные конкурентные преимущества Ми-171А2 и "Ансата", система их послепродажного обслуживания, а также финансовые инструменты для приобретения российских машин. Демонстрационный тур пройдет во Вьетнаме, Камбодже, Таиланде и Малайзии, в ходе мероприятий демотура потенциальные заказчики смогут ознакомиться с возможностями российских вертолетов Ми-171А2 и "Ансат".

"На сегодняшний день во Вьетнаме насчитывается более 80 вертолетов российского производства, однако большая часть из них – военные. Одна из основных целей нашего мероприятия в Ханое – презентация новейших гражданских моделей, которые будут востребованы во Вьетнаме в ближайшие годы. Рынок гражданской вертолетной техники в Юго-Восточной Азии в последние годы демонстрирует стабильный рост, и для нас это отличная возможность расширить свое присутствие на нем", — сказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, слова которого привели в пресс-службе.

"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на КВЗ. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. "Ансат" сертифицирован для использования в температурном диапазоне от —45 до +50 градусов по Цельсию.

Ми-171А2 – самая современная модификация вертолетов типа Ми-8/17. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления, а также более эффективным Х-образным рулевым винтом и новым несущим винтом с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем. Показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъемность – на 25%. Применение на вертолете Ми-171А2 современного цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17, сделанного по принципу "стеклянной кабины", позволило сократить состав экипажа до двух человек. Вертолет обеспечивает перевозку пассажиров и предлагается в транспортной, пассажирской и VIP-версиях.