МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Экипажи двух фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" Черноморского флота провели комплекс учений с палубной авиацией в Средиземном море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.

"В соответствии с планом боевой подготовки экипажи фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", выполняющие задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море, провели комплекс плановых корабельных учений совместно с экипажами вертолетов Ка-27ПС и Ка-27ПЛ, базирующимися на кораблях", — сказал он.

Отмечается, что летчики во взаимодействии с экипажами фрегатов отработали в море задачи по взлётам и посадкам на палубу как движущихся, так и находящихся в дрейфе кораблей. Кроме того, были проведены тренировки по поиску и слежению за подлодкой, поиску, спасению и оказанию медицинской помощи оказавшихся за бортом корабля людей.

"Параллельно, с целью проверки слаженности работы всех систем авиационных комплексов кораблей, проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолётов", — добавил он.

Сообщается, что в тренировке были задействованы вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, которые совершили порядка 30 взлетов и посадок на палубу кораблей.