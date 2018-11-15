Северный флот получит первый дивизион арктических ЗРК "Тор-М2ДТ"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Первый дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступит в распоряжение Вооруженных сил РФ на следующей неделе, сообщается на сайте Минобороны.

"19.11.2018 — 25.11.2018 — Поступление первых арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" на вооружение Северного флота (Ейск, Краснодарский край)", — говорится в сообщении.

Согласно государственному оборонному заказу, церемония передачи пройдет на территории 726-го учебного центра войсковой ПВО.

"Тор-М2ДТ" — арктический вариант комплекса "Тор-М2", установленный на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30М. Боевые машины ЗРК обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не теряют свою работоспособность при более чем 50-градусном морозе. Они способны поражать цели через несколько секунд после их обнаружения.