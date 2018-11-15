Офицеры ВВО прибыли в Индию для подготовки учений "Индра-2018"

Военнослужащие Вооруженных сил России во время международных российско-индийских межвидовых учений Индра. Архивное фото

Военнослужащие Вооруженных сил России во время международных российско-индийских межвидовых учений Индра. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя — РИА Новости. Передовая группа офицеров штаба Восточного военного округа прибыла в столицу Индии для участия в подготовке совместных российско-индийских военных учений "Индра-2018", сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

"В ходе работы военная делегация ВВО осуществит проверку и прием пунктов размещения российских военнослужащих, а также военной техники, которую индийская сторона предоставит на время проведения совместных маневров", — сказал Гордеев.

Учения "Индра-2018" пройдут в индийском штате Уттар Прадеш с 18 по 28 ноября. Всего в международных учениях примут участие 500 военнослужащих от Вооруженных Сил РФ и Республики Индия. На военный полигон "Бабина" ВВО отправит танковые, мотострелковые, разведывательные подразделения со своим стрелковым оружием, боеприпасами, средствами имитации, связи и оптическими приборами. Боевую технику для отработки практических действий военным РФ предоставит индийская сторона.

В ходе учений стороны отработают совместное планирование миротворческой операции, порядок взаимодействия штабов и подразделений сухопутных войск и нейтрализацию групп "террористов".